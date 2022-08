Galliani sicuro | “Il Monza in Serie A la più grande impresa con Berlusconi”

(Di lunedì 29 agosto 2022) La promozione delinA “è l’piùche abbiamo realizzato, lo ripeto spesso al presidente. Abbiamo preso una società che cinque anni fa era in D e l’abbiamo portata in A. Il Milan, prima del nostro avvento, aveva già vinto due Coppe Campioni. Delle venti squadre di A noi siamo l’unica a parteciparvi per la prima volta“. Lo ha detto l’amministratore delegato del, Adrianoin un’intervista al Corriere della Sera. Quella col club brianzolo però sarà l’ultima esperienza da dirigente sportivo. Nessuna possibilità anche di diventare ministro dello sport in caso di vittoria del centrodestra alle elezioni: “Ilè il mio ultimo ballo”, assicura. SportFace.

