Quanto costa investire in fondi comuni? (Di domenica 28 agosto 2022) investirei immediatamente in fondi comuni se non fosse per i costi che pesano sull'investimento. Questa è una di quelle espressioni tipiche che siamo abituati spesso a sentire quando si parla di acquisto di fondi comuni di investimento. Ma questo timore è realmente fondato oppure è frutto solo di luoghi comuni e del sentito dire? Insomma a prescindere dal discorso commissionale (a proposito dai un occhio a questo articolo che parla dei fondi comuni senza commissioni) si può sapere E' possibile elaborare una stima dei costi medi? Sul tema sono intervenuti, in fasi differenti, sia la Banca d'Italia che la Consob. I due enti super-partes, in tempi non sospetti, avevano già fornito delle indicazioni molto precise sui costi dell'investimento ...

