“Non sono pazza”. Catia Franchi esagera, la dama di UeD si mostra così (Di venerdì 26 agosto 2022) Catia Franchi sorprende tutti con un outfit particolare. La dama del Trono Over di Uomini e Donne negli ultimi tempi è riuscita a ritagliarsi un ruolo di primo piano nel dating show di Maria De Filippi. La sorella della stilista Elisabetta Franchi ha fatto più volte parlare di sé. Ha iniziato una frequentazione con Biagio Di Maro, ma la cosa non è andata. Alla fine Catia ha deciso di troncare con il cavaliere definendolo più volte un “poveraccio”. Le rimostranze di Catia Franchi erano dovute ad una promessa mancata di Biagio. Il cavaliere le aveva detto che l’avrebbe portata a cena in un ristorante e invece sono andati in una pizzeria al trancio. In ogni caso la dama è riuscita a conquistare le attenzioni del ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 26 agosto 2022)sorprende tutti con un outfit particolare. Ladel Trono Over di Uomini e Donne negli ultimi tempi è riuscita a ritagliarsi un ruolo di primo piano nel dating show di Maria De Filippi. La sorella della stilista Elisabettaha fatto più volte parlare di sé. Ha iniziato una frequentazione con Biagio Di Maro, ma la cosa non è andata. Alla fineha deciso di troncare con il cavaliere definendolo più volte un “poveraccio”. Le rinze dierano dovute ad una promessa mancata di Biagio. Il cavaliere le aveva detto che l’avrebbe portata a cena in un ristorante e inveceandati in una pizzeria al trancio. In ogni caso laè riuscita a conquistare le attenzioni del ...

