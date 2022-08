LIVE Vuelta a Espana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: sei fuggitivi con un vantaggio di 3’20”, inizia il Puerto de San Glorio (Di venerdì 26 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 15.22 Il gruppo si avvicina sempre più ai battistrada. Ai fuggitivi restano 2’50”. 15.19 Grande fatica per Chris Froome. Il britannico della Israel – Premier Tech sta cercando in qualche modo di tenere le ruote del plotone principale, ma la salita è ancora lunghissima. 15.16 Trek – Segafredo in testa al gruppo. 15.13 Ricordiamo chi c’è in testa alla corsa: Samuele Battistella (Astana Qazaqstan Team), Harry Sweeny (Lotto Soudal), Jesus Herrada (Cofidis), Fred Wright (Bahrain-Victorious), Jimmy Janssens (Alpecin-Deceuninck) e Omer Goldstein (Israel-Premier Tech). 15.10 80 km all’arrivo! 15.06 Prima dell’arrivo di oggi ci sarà anche il traguardo volante di Las Salas, posto al km 168. 15.03 In questo momento è di 3’30” il vantaggio dei sei battistrada. 15.01 Evenepoel è rientrato in ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.22 Il gruppo si avvicina sempre più ai battistrada. Airestano 2’50”. 15.19 Grande fatica per Chris Froome. Il britannico della Israel – Premier Tech sta cercando in qualche modo di tenere le ruote del plotone principale, ma la salita è ancora lunghissima. 15.16 Trek – Segafredo in testa al gruppo. 15.13 Ricordiamo chi c’è in testa alla corsa: Samuele Battistella (Astana Qazaqstan Team), Harry Sweeny (Lotto Soudal), Jesus Herrada (Cofidis), Fred Wright (Bahrain-Victorious), Jimmy Janssens (Alpecin-Deceuninck) e Omer Goldstein (Israel-Premier Tech). 15.10 80 km all’arrivo! 15.06 Prima dell’arrivo dici sarà anche il traguardo volante di Las Salas, posto al km 168. 15.03 In questo momento è di 3’30” ildei sei battistrada. 15.01 Evenepoel è rientrato in ...

