Migranti, Salvini: "Se vinceremo se ne occuperà la Lega" (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 agosto 2022 "Se vinceremo le elezioni posso assicuravi che sarà uomo o una donna della Lega a occuparsi di immigrazione". Lo sostiene il leader della Lega, Matteo Salvini in diretta Fb da ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 agosto 2022 "Sele elezioni posso assicuravi che sarà uomo o una donna dellaa occuparsi di immigrazione". Lo sostiene il leader della, Matteoin diretta Fb da ...

