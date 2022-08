Dipendenti di PizzAut derisi da bulli ignoti Acampora | “Venite a mangiare da noi”

(Di lunedì 22 agosto 2022) Nascosti dietro al telo della recinzione, fuori dal giardino dia Cassina de’ Pecchi (Milano), “hanno incominciato a parlare rivolti ai clienti con uno strano camuffamento della voce, con voce artefatta di chi fa fatica ad articolare le parole hanno incominciato a intonare rivolti al ristorante GNE GNE GNE… GNE GNE GNE… GNE GNE…”. Un episodio che, come denuncia su Facebook Nico, fondatore del locale che offre lavoro e dignità alle persone autistiche, ha “incrinato una serata meravigliosa”. La vicenda è avvenuta nella serata di domenica 21 agosto e dimostra quanta arretratezza culturale ci sia ancora nel nostro Paese. Perché oltre allaone, agli scimmiottamenti deiche invece andrebbero solo applauditi, queste persone non hanno nemmeno avuto il coraggio di mostrarsi, rimanendo ...

Dipendenti di PizzAut derisi da bulli ignoti. Acampora: "Vengano a mangiare da noi" - Luce Il fondatore Nico Acampora ha denunciato l'episodio su Facebook. Alcuni giovani, nascosti dietro un telo, hanno scimmiottato la voce dei camerieri. «I miei ragazzi hanno difficoltà nel linguaggio ma c ...