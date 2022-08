Sassuolo Lecce 1-0: un eurogoal di Berardi decide la sfida del Mapei Stadium (Di sabato 20 agosto 2022) Una rete straordinaria di Domenico Berardi ha permesso al Sassuolo di conquistare i primi tre punti stagionali Una sfida quella contro il Lecce che ha visto i padroni di casa dominare per lunghi tratti della partita senza però mai battere Falcone. La partita Sassuolo e Lecce giocano vivacemente nei primi minuti di gioco, i pugliesi attaccano grazie a Strefezza e Di Francesco ma Consigli non è mai impegnato. I neroverdi escono a partire dalla mezz’ora, ma è il Lecce al 34? con Ceesay a creare pericolo. I padroni di casa si difendono bene e al 40? passano con un eurogoal di Domenico Berardi: il numero 10 sugli sviluppi di un corner trova una traiettoria straordinaria al volo e batte Falcone. Nella ripresa il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 20 agosto 2022) Una rete straordinaria di Domenicoha permesso aldi conquistare i primi tre punti stagionali Unaquella contro ilche ha visto i padroni di casa dominare per lunghi tratti della partita senza però mai battere Falcone. La partitagiocano vivacemente nei primi minuti di gioco, i pugliesi attaccano grazie a Strefezza e Di Francesco ma Consigli non è mai impegnato. I neroverdi escono a partire dalla mezz’ora, ma è ilal 34? con Ceesay a creare pericolo. I padroni di casa si difendono bene e al 40? passano con undi Domenico: il numero 10 sugli sviluppi di un corner trova una traiettoria straordinaria al volo e batte Falcone. Nella ripresa il ...

