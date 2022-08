Morto Niccolò Ghedini | storico avvocato di Berlusconi e parlamentare FI Soffriva da tempo di una forma di leucemia

(Di giovedì 18 agosto 2022) Addio adi Silvio. Il senatore padovano (63 anni),di Forza Italia ininterrottamente dal 2001, èieri, all’ospedale San Raffaele di Milano dove era stato ricoverato.dadi unadied era stato sottoposto nei mesi scorsi a un trapianto di midollo. A causarne il decesso una polmonite contratta probabilmente per la sua condizione di immunodepresso legata alla malattia. L’addio diA darne l’annuncio, con un post su Facebook, è stato lo stesso: “Ci ha lasciato il nostro. Non ci sembra possibile ma purtroppo è così. Il nostro dolore è ...

TgLa7 : ??# FI: E' MORTO NICCOLO' GHEDINI - Agenzia_Ansa : L'avvocato Niccolò Ghedini, senatore di Forza Italia e storico legale di Silvio Berlusconi, è morto oggi all'ospeda… - Tommasocerno : +++ È morto l'avvocato Niccolò Ghedini, senatore e big berlusconiano storico. Aveva 63 anni - CharaCamgirl : RT @CharaCamgirl: DIRETTO A TUTTI COLORO CHE HANNO BUTTATO FANGO SENZA SAPERE IL PERCHE': Morto il senatore Niccolò Ghedini. È morto all’o… - Deiana_Luca9 : RT @dottorbarbieri: ?? È morto, a 63 anni, l'avvocato Niccolò Ghedini, senatore di Forza Italia. -

E'il senatore di Forza Italia,Ghedini, aveva 62 anni. Si è spento nell'ospedale San Raffaele di Milano probabilmente per una complicanza, una polmonite , contratta per il suo stato ...L'avvocatoGhedini, senatore di Forza Italia e storico legale di Silvio Berlusconi, èall'ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato. Aveva 62 anni ed era in cura per una forma di leucemia ...