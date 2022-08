La Talpa Usa in autunno su Netflix (Di giovedì 18 agosto 2022) The Mole Che Netflix avesse acquistato i diritti de La Talpa ve l’avevamo annunciato in tempi non sospetti. E ora si avvicina il momento del debutto della nuova edizione a stelle e strisce. Se in Italia Maria De Filippi e la sua squadra si metteranno all’opera non prima del 2023, in America la piattaforma streaming è quasi pronta al rilascio, previsto in autunno. 10 episodi che conservano l’essenza originaria del format che ha debuttato in Usa nel 2001 su Abc, rete che l’ha ospitata fino al 2009 per un totale di cinque stagioni. Netflix è dunque pronta a mettere fine a un digiuno durato 13 anni, quasi quanto quello italiano. Sugli schermi tricolore il titolo manca dal 2008 quando oltre 5,3 milioni di persone scoprirono il doppio gioco di Franco Trentalance incoronando vincitrice del bottino di 200.000 euro Karina ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 18 agosto 2022) The Mole Cheavesse acquistato i diritti de Lave l’avevamo annunciato in tempi non sospetti. E ora si avvicina il momento del debutto della nuova edizione a stelle e strisce. Se in Italia Maria De Filippi e la sua squadra si metteranno all’opera non prima del 2023, in America la piattaforma streaming è quasi pronta al rilascio, previsto in. 10 episodi che conservano l’essenza originaria del format che ha debuttato in Usa nel 2001 su Abc, rete che l’ha ospitata fino al 2009 per un totale di cinque stagioni.è dunque pronta a mettere fine a un digiuno durato 13 anni, quasi quanto quello italiano. Sugli schermi tricolore il titolo manca dal 2008 quando oltre 5,3 milioni di persone scoprirono il doppio gioco di Franco Trentalance incoronando vincitrice del bottino di 200.000 euro Karina ...

franzvosa : @_the_lobster_ Questo perché ti sei fatto fregare dalla propaganda meanstriming, fallo fa'che lui domani andrà nei… - il_kuzzo : RT @HSkelsen: Trump sotto inchiesta per ostruzione alla giustizia e violazione dell'Espionage Act. Cioè, praticamente l'ex presidente USA p… - S3b4st14nP : RT @HSkelsen: Trump sotto inchiesta per ostruzione alla giustizia e violazione dell'Espionage Act. Cioè, praticamente l'ex presidente USA p… - HSkelsen : RT @HSkelsen: Trump sotto inchiesta per ostruzione alla giustizia e violazione dell'Espionage Act. Cioè, praticamente l'ex presidente USA p… - Angela23763271 : RT @HSkelsen: Trump sotto inchiesta per ostruzione alla giustizia e violazione dell'Espionage Act. Cioè, praticamente l'ex presidente USA p… -