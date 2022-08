Immissioni in ruolo dirigenti scolastici da concorso 2017: ecco l’elenco assegnazione candidati ai ruoli regionali (Di giovedì 18 agosto 2022) Immissioni in ruolo dirigenti scolastici 2022/23: pubblicato l'elenco assegnazione candidati ai ruoli regionali dal concorso 2017. 317 i posti vacanti e disponibili nelle regioni Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto. Le istanze su Polis Istanze online sono rimaste aperte dal 9 al 12 agosto L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 18 agosto 2022)in2022/23: pubblicato l'elencoaidal. 317 i posti vacanti e disponibili nelle regioni Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto. Le istanze su Polis Istanze online sono rimaste aperte dal 9 al 12 agosto L'articolo .

