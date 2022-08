Beach volley | Europei Monaco 2022 | Menegatti Gottardi ai quarti | out Ittlinger Schneider

(Di giovedì 18 agosto 2022) Martae Valentinahanno sconfitto Sandrae Isabellmediante il risultato di 2-1 (16-21, 21-16, 15-12). La coppia azzurra delha ottenuto dunque il pass per idi finale deglididi Baviera, tenendo viva la speranza italiana al femminile in questa competizione; dopo il successo ai danni delle lituane Dumbauskaite/Grudzinskaite all’esordio, le talentuosehanno rimontato un set di svantaggio alle tedesche menzionate precedentemente, invertendo la rotta con carattere dopo un pericoloso 4-1 in apertura di secondo parziale. Non solo una mentalità vincente, ma anche una reazione tecnica ...

ematr_86 : Menegatti/Gottardi ai quarti di finale nel beach volley, Tamberi sul podio dell'alto #Munich2022+#Roma2022 - DarkLadyMouse : @Pezzadazienda E ciclismo, beach volley, ecc. L'idea di è proprio quella di un evento multidisciplinare europeo. Bello. - Luxgraph : Europei: Scampoli/Bianchin e Orsi Toth R./Breidenbach fuori agli ottavi - MariapiaIMO : Hanno ragione a dire che, per chi deve saltare, la pedana bagnata è orribile. È di una pesantezza che non si immagi… - histoniumnet : Si è fermato agli ottavi di finale il percorso delle coppie azzurre Scampoli/Bianchin e Orsi Toth R./Breidenbach... -

... che si articoleranno in sedute di tecnica al Palazzo dello Sport di San Rocco Castagnaretta a partire da lunedì 22, pesi, piscina presso lo Stadio del Nuoto di Cuneo epresso gli ...In Aggiornamento: In Aggiornamento Si è fermato agli ottavi di finale il percorso delle coppie azzurre Scampoli/Bianchin e Orsi Toth R./Breidenbach ai Campionati Europei didi Monaco. Nel primo match Claudia Scampoli e Margherita Bianchin sono state superate dalla forte coppia tedesca Borger/Sude per 2 - 1 (18 - 21, 21 - 14, 15 - 8). La sconfitta è giunta ...Marta Menegatti e Valentina Gottardi hanno sconfitto Sandra Ittlinger e Isabell Schneider mediante il risultato di 2-1 (16-21, 21-16, 15-12). La coppia azzurra del beach volley ha ottenuto dunque il p ...Agevole accesso ai quarti di finali degli European Championships di beach volley per Menia Bentele e Anouk Vergé-Dépré. In un incontro interrotto a causa del maltempo, il duo rossocrociato ha battuto ...