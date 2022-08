Il bimbo di 3 anni in fin di vita dopo esser stato colpito da un proiettile nel Bresciano (Di martedì 16 agosto 2022) C’è grande preoccupazione per un bimbo di 3 anni che ieri sera, al termine della giornata di Ferragosto, è stato raggiunto da un proiettile vagante che lo ha colpito. È successo a Corte Franca, in provincia di Brescia, e il piccolo è stato immediatamente soccorso e trasferito all’ospedale di Bergamo dove è già stato sottoposto a una delicata operazione. Ma le sue condizioni sembrano essere ancora molto gravi. Nel frattempo, gli inquirenti hanno fermato un uomo, una guardia giurata che si trovava in strada in quegli istanti. Corte Franca, bambino colpito da proiettile nella notte di Ferragosto Il dramma si è consumato intorno alle 23 di lunedì 15 agosto. Secondo le prime ricostruzioni della stampa locale, il ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) C’è grande preoccupazione per undi 3che ieri sera, al termine della giornata di Ferragosto, èraggiunto da unvagante che lo ha. È successo a Corte Franca, in provincia di Brescia, e il piccolo èimmediatamente soccorso e trasferito all’ospedale di Bergamo dove è giàsottoposto a una delicata operazione. Ma le sue condizioni sembranoe ancora molto gravi. Nel frattempo, gli inquirenti hanno fermato un uomo, una guardia giurata che si trovava in strada in quegli istanti. Corte Franca, bambinodanella notte di Ferragosto Il dramma si è consumato intorno alle 23 di lunedì 15 agosto. Secondo le prime ricostruzioni della stampa locale, il ...

