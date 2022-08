Davik84 : @MischiGiordano a livello puramente tecnico è superiore a Morata.A livello di spirito di sacrificio e adattabilità… - InLoveWithJu : RT @GiuseLatorraca2: Che bomber #Morata! 3 gol alla Juve e 4° figlio (è una femmina) in arrivo! ?? - GiuseLatorraca2 : Che bomber #Morata! 3 gol alla Juve e 4° figlio (è una femmina) in arrivo! ?? - cabezon29 : @Vera83199302 @sBinottoFC @chiccochiesa Oltretutto abbiamo avuto la prova che se il tuo 9 giocasse fronte porta e n… - Mah5116 : @senia65 La moglie, a Torino, era sempre incinta; Morata bomber. -

L'Atletico spara alto per, mentre il Bologna non ci sta a perdere Arnautovic e non è ... ingaggiandolo però per una sola stagione considerando anche la carta d'identità (classe '87) del...Come lontano da Torino è il futuro di Alvaro. Lo spagnolo era forse l'attaccante preferito da Allegri come punta di 'scorta', ma la trattativa con l'Atletico per il suo ritorno non è decollata. Bomber Morata senza freni, doppietta all'esordio La Juventus è a caccia di un attaccante per accontentare Allegri e completare la rosa dei bianconeri. Ecco l'intreccio per il bomber ...E’ stata la sua serata. Per prendersi definitivamente la Juventus. Due gol al Sassuolo, eccolo Dusan Vlahovic. L’attaccante risponde subito presente al debutto in campionato. Il primo squillo su calci ...