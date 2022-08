Boniek contro DAZN: “Complimenti, pago e non vedo niente” (Di domenica 14 agosto 2022) “Complimenti a DAZN. pago, ma non vedo niente“. Questo è il commento di Zbigniew Boniek, ex attaccante di Juventus e Roma nonché attualmente vicepresidente dell’Uefa, relativamente ai recenti disservizi di DAZN. L’ex calciatore e dirigente rilevante nel mondo del calcio ha deliberatamente criticato DAZN per la mancata fruizione delle partite serali di Serie A, ossia Salernitana-Roma e Spezia-Empoli, con generali malfunzionamenti della piattaforma a partire dal tardo pomeriggio di domenica 14 agosto. Boniek evidentemente amareggiato su Twitter, così come numerosi appassionati di calcio italiani, i quali non hanno nascosto il disappunto per la situazione sui social. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 14 agosto 2022) “, ma non“. Questo è il commento di Zbigniew, ex attaccante di Juventus e Roma nonché attualmente vicepresidente dell’Uefa, relativamente ai recenti disservizi di. L’ex calciatore e dirigente rilevante nel mondo del calcio ha deliberatamente criticatoper la mancata fruizione delle partite serali di Serie A, ossia Salernitana-Roma e Spezia-Empoli, con generali malfunzionamenti della piattaforma a partire dal tardo pomeriggio di domenica 14 agosto.evidentemente amareggiato su Twitter, così come numerosi appassionati di calcio italiani, i quali non hanno nascosto il disappunto per la situazione sui social. SportFace.

