“Slitta tutto”. Federica Pellegrini e le nozze: niente di vero, la Divina costretta a parlare (Di mercoledì 10 agosto 2022) Federica Pellegrini e il matrimonio con Matto Giunta. Dopo le voci che davano per certe le nozze ad agosto, la campionessa olimpica ha smentito la notizia. A ottobre l’annuncio sui social, con una foto pubblicata su Instagram, che racconta il momento della proposta. L’allenatore pesarese Matteo Giunta, suo futuro marito, è in ginocchio davanti a lei con una scatola verde tra le mani e davanti a lui Federica Pellegrini che lo bacia sulle labbra. “Io e te e tutto il mondo fuori #SI”, aveva scritto la futura sposa citando Albachiara di Vasco Rossi. Poi anche Matteo Giunta aveva raccontato sui social il momento del sì. Lo aveva fatto pubblicando una foto, in cui Federica Pellegrini, raggiante e abbracciata a lui, mostrava l’anello di fidanzamento appena ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 10 agosto 2022)e il matrimonio con Matto Giunta. Dopo le voci che davano per certe lead agosto, la campionessa olimpica ha smentito la notizia. A ottobre l’annuncio sui social, con una foto pubblicata su Instagram, che racconta il momento della proposta. L’allenatore pesarese Matteo Giunta, suo futuro marito, è in ginocchio davanti a lei con una scatola verde tra le mani e davanti a luiche lo bacia sulle labbra. “Io e te eil mondo fuori #SI”, aveva scritto la futura sposa citando Albachiara di Vasco Rossi. Poi anche Matteo Giunta aveva raccontato sui social il momento del sì. Lo aveva fatto pubblicando una foto, in cui, raggiante e abbracciata a lui, mostrava l’anello di fidanzamento appena ...

