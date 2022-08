Riduzione gas e PIL, Bruxelles inguaia Roma: ecco perchè (Di mercoledì 10 agosto 2022) Più che un assist, un boomerang: la strategia messa a punto da Bruxelles sul fronte dell’approvvigionamento energetico per i Paesi membri rischia di complicare non poco i piani di ripresa per il nostro Paese. Gas, Bruxelles inguaia Roma E’ quanto emerge dall’ultimo studio internazionale condotto da professori di alcune università europee, tra i quali Marco Mele e Cosimo Magazzino, di recente pubblicato rivista di settore “Energy Reports”, stando al quale ci sarebbe una strettissima correlazione tra consumi energetici e crescita del PIL al punto da “influenzare” lo stato di salute di un Paese indirizzandone la prosperità socio-economica. Prendendo in considerazione una forbice temporale piuttosto ampia, in particolare dal 1926 al 2008, lo studio indaga la relazione bidirezionale tra consumo di energia e crescita ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 10 agosto 2022) Più che un assist, un boomerang: la strategia messa a punto dasul fronte dell’approvvigionamento energetico per i Paesi membri rischia di complicare non poco i piani di ripresa per il nostro Paese. Gas,E’ quanto emerge dall’ultimo studio internazionale condotto da professori di alcune università europee, tra i quali Marco Mele e Cosimo Magazzino, di recente pubblicato rivista di settore “Energy Reports”, stando al quale ci sarebbe una strettissima correlazione tra consumi energetici e crescita del PIL al punto da “influenzare” lo stato di salute di un Paese indirizzandone la prosperità socio-economica. Prendendo in considerazione una forbice temporale piuttosto ampia, in particolare dal 1926 al 2008, lo studio indaga la relazione bidirezionale tra consumo di energia e crescita ...

kiara_rnc : A #TgrPiazzaAffari un commento all'#inflazione, negli #Usa ma anche in Europa, con Alessandro Aspesi di @pgim Itali… - ArnaldoBagnato : Qualcuno mi può segnalare un programma di partito nel quale spiegano come intendono proseguire l'opera di riduzione… - ANSANuovaEuropa : Gas: in vigore regolamento Ue per riduzione consumi - wateronline_ : RT @UltimaGenerazi1: Sul #gas il governo sta prendendo in giro tutti noi. Aprire nuovi pozzi in Italia: 1) non può essere una soluzione nel… - MarcheEuropa : ??? Nuove norme per il coordinamento della riduzione della domanda di #gas in tutta l'#UE ????. ??… -