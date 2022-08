Pagelle Monza-Frosinone 3-2 | voti | tabellino e gol Coppa Italia 2022 23

(Di domenica 7 agosto 2022) Ile le nostredi3-2, sfida valida per i trentaduesimi di finale della/2023. Doppio vantaggio su rigore per i padroni di casa con Valoti e Caprari, ma prima Haoudi, poi Kone riportano gli ospiti in parità. Decide nei minuti finali la zampata vincente di Gytkjaer. LA CRONACA RISULTATI E TABELLONE CALENDARIO TRENTADUESIMI ACCOPPIAMENTI SEDICESIMI IL: Cragno 6.5; Marlon 5.5 (73? Antov 6.5), Ranocchia 5.5, Carlos Augusto 6.5, Birindelli 6.5, Valoti 6.5 (57? Sensi 6), Barberis 5 (80? Machin 6.5), D’Alessandro 5.5, Ciurria 6 (80? Colpani 6.5), Caprari 6.5 (73? Gytkjaer 7), Mota Carvalho 5.5. A disposizione: Di Gregorio, Sorrentino, Caldirola, Marrone, Carboni, Molina, ...

