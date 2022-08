MotoGP, Francesco Bagnaia: “Valentino Rossi mi ha sostenuto più di tutti. La vittoria più difficile” (Di domenica 7 agosto 2022) Francesco Bagnaia riprende da dove aveva lasciato prima della pausa estiva e vince anche a Silverstone, aggiudicandosi il Gran Premio di Gran Bretagna 2022 e restando in corsa per il titolo nel Mondiale MotoGP. Il ducatista porta a casa la quarta vittoria dell’anno, battendo l’Aprilia di uno scatenato Maverick Viñales all’ultimo giro e riportandosi a -49 dal leader della generale Fabio Quartararo (oggi solo 8°). “Non è stato semplice oggi. Abbiamo avuto problemi per tutto il weekend con l’aderenza al posteriore. Oggi però abbiamo fatto un buon passo avanti al mattino usando la dura al posteriore. Ho trovato un feeling migliore, ma mi mancava ancora qualcosa, che però abbiamo trovato in gara”, le prime parole a caldo di Pecco a fine gara. “Devo ringraziare il mio team che ha fatto un lavoro incredibile. Questa ... Leggi su oasport (Di domenica 7 agosto 2022)riprende da dove aveva lasciato prima della pausa estiva e vince anche a Silverstone, aggiudicandosi il Gran Premio di Gran Bretagna 2022 e restando in corsa per il titolo nel Mondiale. Il ducatista porta a casa la quartadell’anno, battendo l’Aprilia di uno scatenato Maverick Viñales all’ultimo giro e riportandosi a -49 dal leader della generale Fabio Quartararo (oggi solo 8°). “Non è stato semplice oggi. Abbiamo avuto problemi per tutto il weekend con l’aderenza al posteriore. Oggi però abbiamo fatto un buon passo avanti al mattino usando la dura al posteriore. Ho trovato un feeling migliore, ma mi mancava ancora qualcosa, che però abbiamo trovato in gara”, le prime parole a caldo di Pecco a fine gara. “Devo ringraziare il mio team che ha fatto un lavoro incredibile. Questa ...

