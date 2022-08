Calenda a Fratoianni | «Non c' è spazio per voi» Di Maio | «Sta disgregando la coalizione»

AMorelliMilano : Di Maio, Calenda, Carfagna, Gelmini, Fratoianni. A sinistra si sta creando un'armata Brancaleone, composta perlopiù… - raffaellapaita : Ho perso il conto dei punti che inviano a #Letta. Prima #Calenda ora #Bonelli e #Fratoianni. Quando le leadership s… - lucianonobili : Agli insulti di Calenda rispondo con la solidarietà a militanti ed elettori di #Azione: persone di qualità che ho c… - Giopigli : RT @carovana12: Meglio 100 Calenda, Fratoianni, Della Vedova e Bonelli che una Meloni. Spero si mettano tutti una mano sulla coscienza e pa… - bizcommunityit : #governo, verso elezioni. Calenda: no a Fratoianni-Bonelli. Di Maio: è un estremista. LIVE -

Leggi anchee Bonelli 'in ostaggio' di Letta: Sinistra Italiana rischia di perdere il simbolodetta l'agenda del centrosinistra,minaccia Letta di andare con Conte ...'Mi pare evidente che c'è una scelta netta da fare per il Pd che ha siglato un patto chiaro con noi che dice l'opposto', dice su Twitter il leader di Azione. Proroga degli sconti su bollette e benzina,...Carlo Calenda, leader di Azione, ha di fatto posto un veto all'ingresso di Sinistra Italiana, Verdi e Impegno Civico nella coalizione col PD."Per le elezioni Caro Silvio, no grazie" . Così, parlando Rtl 102.5, il leader di Iv, Matteo Renzi si è rivolto al presidente di Forza Italia Silvio ...