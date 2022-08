Atletica, gli scenari della 4×100 agli Europei. Di Mulo: “Jacobs insostituibile. Se non ci fosse? Tortu torna in quarta” (Di martedì 2 agosto 2022) La 4×100 maschile è uscita con le ossa rotte dai Mondiali 2022 di Atletica leggera: nel giro di un anno si è passati dal leggendario trionfo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 all’eliminazione in batteria nel corso della rassegna iridata. La staffetta ha risentito dell’assenza per infortunio di Marcell Jacobs e i passaggi di testimone sono risultati lacunosi. L’auspicio è che il Campione Olimpico dei 100 metri possa recuperare in vista degli imminenti Europei ed essere della partita anche con il quartetto, ma al momento la situazione è tutta in divenire e non si sa ancora nel dettaglio quali saranno i piani del velocista lombardo. Sarà effettivamente presente a Monaco? Correrà solo a livello individuale o si prodigherà anche in staffetta? Staremo a vedere quello che ... Leggi su oasport (Di martedì 2 agosto 2022) Lamaschile è uscita con le ossa rotte dai Mondiali 2022 dileggera: nel giro di un anno si è passati dal leggendario trionfo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 all’eliminazione in batteria nel corsorassegna iridata. La staffetta ha risentito dell’assenza per infortunio di Marcelle i passaggi di testimone sono risultati lacunosi. L’auspicio è che il Campione Olimpico dei 100 metri possa recuperare in vista degli imminentied esserepartita anche con il quartetto, ma al momento la situazione è tutta in divenire e non si sa ancora nel detto quali saranno i piani del velocista lombardo. Sarà effettivamente presente a Monaco? Correrà solo a livello individuale o si prodigherà anche in staffetta? Staremo a vedere quello che ...

