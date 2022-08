Aggredita e molestata sul treno: ferito un agente intervenuto. È caccia al malvivente (Di lunedì 1 agosto 2022) Attimi di paura ieri per una donna Aggredita e molestata a bordo di un treno della linea Roma-Napoli. La vittima è stata avvicinata da tre persone di nazionalità straniera alla stazione di Monte San Biagio. Rimasto ferito anche un agente intervenuto in soccorso della signora. Leggi anche: Molestie e minacce ai bagnanti: padre e figlio provano a fermali ma vengono picchiati a sangue Donna molestata in treno: aggrediti anche gli agenti Tutto è accaduto ieri, domenica 31 luglio. Come anticipato siamo su un treno regionale diretto verso la Capitale. Importunata da tre persone straniere, la donna ha chiesto aiuto. In suo soccorso sono giunti due agenti fuori servizio, anch’essi a bordo del treno. Nel tentativo di darsi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 1 agosto 2022) Attimi di paura ieri per una donnaa bordo di undella linea Roma-Napoli. La vittima è stata avvicinata da tre persone di nazionalità straniera alla stazione di Monte San Biagio. Rimastoanche unin soccorso della signora. Leggi anche: Molestie e minacce ai bagnanti: padre e figlio provano a fermali ma vengono picchiati a sangue Donnain: aggrediti anche gli agenti Tutto è accaduto ieri, domenica 31 luglio. Come anticipato siamo su unregionale diretto verso la Capitale. Importunata da tre persone straniere, la donna ha chiesto aiuto. In suo soccorso sono giunti due agenti fuori servizio, anch’essi a bordo del. Nel tentativo di darsi ...

