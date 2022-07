“Non respira, aiutateci”. Choc al parco divertimenti, Flavio muore a 12 anni: si è accasciato all’improvviso (Di domenica 31 luglio 2022) Bambino di 12 anni muore al parco Aquafarm. Tragedia nella mattinata di ieri, sabato 30 luglio, nel parco acquatico di Battipaglia, in provincia di Salerno. Il piccolo Flavio Parmendola, originario di Pompei (Napoli), era arrivato al parco divertimenti con la famiglia per una giornata che avrebbe dovuto essere di spensieratezza. Purtroppo, però, il bambino ad un certo punto si è accasciato al suolo e nonostante il rapido arrivo dei soccorsi non si è più ripreso. Non è chiaro se il 12enne abbia avuto un malore oppure abbia urtato uno scivolo durante una discesa. In queste ore si sta cercando di ricostruire la dinamica per individuare le cause del decesso. Il piccolo si è lanciato da uno scivolo, è arrivato in acqua e poi è uscito dalla piscina. Si è ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 31 luglio 2022) Bambino di 12alAquafarm. Tragedia nella mattinata di ieri, sabato 30 luglio, nelacquatico di Battipaglia, in provincia di Salerno. Il piccoloParmendola, originario di Pompei (Napoli), era arrivato alcon la famiglia per una giornata che avrebbe dovuto essere di spensieratezza. Purtroppo, però, il bambino ad un certo punto si èal suolo e nonostante il rapido arrivo dei soccorsi non si è più ripreso. Non è chiaro se il 12enne abbia avuto un malore oppure abbia urtato uno scivolo durante una discesa. In queste ore si sta cercando di ricostruire la dinamica per individuare le cause del decesso. Il piccolo si è lanciato da uno scivolo, è arrivato in acqua e poi è uscito dalla piscina. Si è ...

Claudio_Barocci : @GuidoCrosetto Non trovi che certe politiche di certi partiti (che tu conosci bene) siano almeno in parte responsab… - i93zjmm : @tomlinsonxgio2 oddio qui non si respira proprio - laurazenarolla : @GianniLilly Incommentabile. Mi stupisce che la sua vera famiglia lo abbia abbandonato a una pletora di pezzenti av… - domanidove : Ieri tappa a #Sibenico dove non poteva mancare l'omaggio a Drazen Petrovic, il 'Mozart dei canestri' ?? In città si… - aidacomeseibeII : che poi se vogliamo metterci a contare ogni personaggio famoso che fa questo non finiremmo mai ma se è DiCapri0 che… -