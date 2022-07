F Romano pubblica | Luís Suárez annuncia | “Ora ho raggiunto un pre-accordo per entrare a far parte della Nacion…

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 28 luglio 2022): “Ora houn pre-pera fardel Nacional, era impossibile per me dire questa opportunità”. #Nazionale “Spero che i dettagli finali vengano risolti presto per completare ufficialmente l’”.pic.twitter.com/pqJaIabHzg — Fabrizio(@Fabrizio) 26 luglio 2022 Source by FabrizioL'articolo proviene da JustCalcio.com.