LETTERE ALLA REDAZIONE: SULLE PUNIZIONI DI DIO MI SEMBRATE FERMI AL VECCHIO TESTAMENTO (Di mercoledì 27 luglio 2022) Gentile REDAZIONE di BastaBugie, leggo il vostro sito da circa un anno, ma oggi mi sono imbattuto in un articolo a dir poco raccapricciante. Prendendo spunto dall'episodio di Anania e Saffira si sostiene che Dio punisce senza usare ... Leggi su bastabugie (Di mercoledì 27 luglio 2022) Gentiledi BastaBugie, leggo il vostro sito da circa un anno, ma oggi mi sono imbattuto in un articolo a dir poco raccapricciante. Prendendo spunto dall'episodio di Anania e Saffira si sostiene che Dio punisce senza usare ...

AlbertoBagnai : È un argomento uterino ma politico, quindi può essere controvertito: preferite votare per chi scrive a lettere minu… - ninotelia1 : RT @VITAnonprofit: L'ultima lectio magistralis del professor #Serianni - Alessia00286018 : @ProfCampagna Ma chi cazzo siete? Quattro bocconiani laureati alla Cepu in lettere e filosofia o marketing della co… - nobenisanisland : @beitiriss Per me felpa uguale alla tua, maglia LoveOnYour, tote bag con le lettere, calzini + maglia con la faccia… - ravioloalsugo : raga ma qualcuno dei miei moots farà lettere o fa già lettere moderne alla fede 2? se si cont in privato grazie per favore vi prego ciao. -