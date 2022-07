Piazza Affari in profondo rosso dopo le dimissioni di Draghi, lo spread vola (Di giovedì 21 luglio 2022) Milano – Piazza Affari scambia in forte ribasso dopo le dimissioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi. In attesa delle decisioni del presidente della Repubblica sulle elezioni anticipate, il Ftse Mib perde il 2% a 20.924 punti, mentre lo spread Btp-Bund è volato a quota 239 punti. Gli investitori guardano anche alla riunione di oggi della Bce, che dovrebbe decidere anche sullo scudo anti-spread, tematica decisiva per l’Italia. Fra le consorelle europee Londra cede lo 0,56%, Francoforte lo 0,68% e Parigi lo 0,11%. Fra le materie prime scivola di oltre tre punti percentuali il prezzo del petrolio, con il Wti a 96 dollari al barile e il Brent a 103 dollari. Sul paniere principale della borsa di Milano soffrono i titoli del ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 21 luglio 2022) Milano –scambia in forte ribassoledel presidente del Consiglio, Mario. In attesa delle decisioni del presidente della Repubblica sulle elezioni anticipate, il Ftse Mib perde il 2% a 20.924 punti, mentre loBtp-Bund èto a quota 239 punti. Gli investitori guardano anche alla riunione di oggi della Bce, che dovrebbe decidere anche sullo scudo anti-, tematica decisiva per l’Italia. Fra le consorelle europee Londra cede lo 0,56%, Francoforte lo 0,68% e Parigi lo 0,11%. Fra le materie prime scidi oltre tre punti percentuali il prezzo del petrolio, con il Wti a 96 dollari al barile e il Brent a 103 dollari. Sul paniere principale della borsa di Milano soffrono i titoli del ...

classcnbc : PIAZZA AFFARI PAGA LA CRISI DI GOVERNO Nel #Draghi-day la borsa ha ceduto l'1,6% e oggi si preannuncia una giornat… - Agenzia_Ansa : I mercati europei ampliano il loro calo in vista della Bce che annuncerà il rialzo dei tassi e lo scudo anti-spread… - MstarSSilano : #crisidigoverno: Piazza Affari in rosso e #spread in allargamento nel giorno delle #dimissioni di #Draghi e della r… - milenamanini : RT @Soliloquia18: Piazza affari peggiore, in Europa. Politici italiani, peggiori nel mondo. #MarioDraghi #elezioni - FrancoAndrea11 : RT @Soliloquia18: Piazza affari peggiore, in Europa. Politici italiani, peggiori nel mondo. #MarioDraghi #elezioni -