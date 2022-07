Ghali dona una barca da salvataggio: “Soccorrere gli esseri umani è una questione di civiltà” (Di mercoledì 20 luglio 2022) Bayna è questo il nome della rescue boat, una barca di salvataggio, che Ghali ha donato a Mediterranea Rescue. L’imbarcazione prende il nome dal titolo di una canzone contenuta nel suo nuovo album Sensazione Ultra, e che significa “vederci chiaro”. Il rapper ha voluto concretizzare con questo gesto, l’impegno che da sempre mette nel sociale: Fin da bambino questo è un argomento sempre presente nella mia vita, amici, cari e parenti sono stati colpiti e traumatizzati da quello che succede ogni giorno nel Mediterraneo. “Ogni anno – spiega il rapper nel post Instagram in cui annuncia la donazione – muoiono centinaia di persone in mare, si stima che siano morte circa 850 persone solo dallo scorso Gennaio, e che circa 16mila siano stati illegalmente respinti in Libia”. La ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 20 luglio 2022) Bayna è questo il nome della rescue boat, unadi, chehato a Mediterranea Rescue. L’imzione prende il nome dal titolo di una canzone contenuta nel suo nuovo album Sensazione Ultra, e che significa “vederci chiaro”. Il rapper ha voluto concretizzare con questo gesto, l’impegno che da sempre mette nel sociale: Fin da bambino questo è un argomento sempre presente nella mia vita, amici, cari e parenti sono stati colpiti e traumatizzati da quello che succede ogni giorno nel Mediterraneo. “Ogni anno – spiega il rapper nel post Instagram in cui annuncia lazione – muoiono centinaia di persone in mare, si stima che siano morte circa 850 persone solo dallo scorso Gennaio, e che circa 16mila siano stati illegalmente respinti in Libia”. La ...

Pubblicità

TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: 'Per me questo è fare la cosa più rap che ci sia'. #Ghali dona una barca a Mediterranea Saving Humans, ong che opera nel Me… - ilgiornale : 'Per me questo è fare la cosa più rap che ci sia'. #Ghali dona una barca a Mediterranea Saving Humans, ong che oper… - ufodigiuda : RT @1970Germano: @GhaliFoh compra una barca e la dona a @RescueMed per salvare i profughi in mare - nicolavilla : RT @1970Germano: @GhaliFoh compra una barca e la dona a @RescueMed per salvare i profughi in mare - Federiko_Teramo : RT @1970Germano: @GhaliFoh compra una barca e la dona a @RescueMed per salvare i profughi in mare -