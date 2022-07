Draghi ai partiti: “Nuovo patto di fiducia, lo dovete agli italiani” (Di mercoledì 20 luglio 2022) Entra nel vivo il giorno più lungo per Mario Draghi e il suo Governo. Oggi 20 luglio il premier ha parlato al Senato. Obiettivo: rilanciare l’esecutivo dopo lo strappo dei Cinque Stelle. In serata il voto di fiducia, quello decisivo. Domani quello alla Camera. Sì capirà dunque entro questa giornata se il Governo Draghi potrà contare su una nuova solida maggioranza parlamentare oppure se non ci sarà altra strada che le elezioni anticipate. Difficile, infatti, che il Presidente della Repubblica intenda conferire incarichi esplorativi ad altri futuribili capi di Governo. Se Mattarella decidesse di sciogliere il Parlamento (ipotesi che il Quirinale fa di tutto per evitare), per la prima volta da decenni gli italiani andrebbero alle urne fra settembre e ottobre. E non, come solitamente avviene, a primavera. Per altro a ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 20 luglio 2022) Entra nel vivo il giorno più lungo per Marioe il suo Governo. Oggi 20 luglio il premier ha parlato al Senato. Obiettivo: rilanciare l’esecutivo dopo lo strappo dei Cinque Stelle. In serata il voto di, quello decisivo. Domani quello alla Camera. Sì capirà dunque entro questa giornata se il Governopotrà contare su una nuova solida maggioranza parlamentare oppure se non ci sarà altra strada che le elezioni anticipate. Difficile, infatti, che il Presidente della Repubblica intenda conferire incarichi esplorativi ad altri futuribili capi di Governo. Se Mattarella decidesse di sciogliere il Parlamento (ipotesi che il Quirinale fa di tutto per evitare), per la prima volta da decenni gliandrebbero alle urne fra settembre e ottobre. E non, come solitamente avviene, a primavera. Per altro a ...

