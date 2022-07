Bibione, incendio in una zona boschiva: fuoco e colonne di fumo ripresi dal drone – Video (Di venerdì 15 luglio 2022) Un vasto incendio è divampato, attorno alle 14.30 di oggi, venerdì 15 luglio, in una zona boschiva e periferica di Bibione (Venezia), non lontano dal Faro anche a causa del caldo record. Le fiamme hanno interessato un’area caratterizzata principalmente da sterpaglia ma l’incendio ha costretto alcuni turisti a buttarsi in acqua per sfuggire alle fiamme. La coltre di fumo ha avvolto Venezia e si è vista fino a Trieste. Gli uomini della Capitaneria di Porto che stavano presidiando la zona sul lato del Friuli Venezia Giulia hanno portato in salvo una decina di escursionisti che si erano gettati in acqua dopo che le fiamme si sono avvicinate pericolosamente nella zona tra il Faro e il Passo Barca. Sul posto sono intervenuti i Vigili del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Un vastoè divampato, attorno alle 14.30 di oggi, venerdì 15 luglio, in unae periferica di(Venezia), non lontano dal Faro anche a causa del caldo record. Le fiamme hanno interessato un’area caratterizzata principalmente da sterpaglia ma l’ha costretto alcuni turisti a buttarsi in acqua per sfuggire alle fiamme. La coltre diha avvolto Venezia e si è vista fino a Trieste. Gli uomini della Capitaneria di Porto che stavano presidiando lasul lato del Friuli Venezia Giulia hanno portato in salvo una decina di escursionisti che si erano gettati in acqua dopo che le fiamme si sono avvicinate pericolosamente nellatra il Faro e il Passo Barca. Sul posto sono intervenuti i Vigili del ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Vasto incendio a Bibione. Otto escursionisti in trappola sulla spiaggia si sono salvati buttandosi in mare. Il sind… - Agenzia_Ansa : Le colonne di fumo che si sono levate altissime dall'incendio di Bibione (in provincia di Venezia) sono visibili pe… - zaiapresidente : ??? INCENDIO A BIBIONE ??? Oggi verso le 14:30 a Bibione (VE) si è sviluppato un’incendio che sta interessando la… - ClaudiaBruno00 : RT @Agenzia_Ansa: Vasto incendio a Bibione. Otto escursionisti in trappola sulla spiaggia si sono salvati buttandosi in mare. Il sindaco: '… - peterkama : Incendio a Bibione, 40 ettari in fiamme. 8 turisti si lanciano in acqua. Aria irrespirabile a Lignano. -

Monitoraggio dell'aria a Lignano: i primi dati dell'Arpa dopo l'incendio TEMI: arpa fvg lignano incendio bibione monitoraggio aria lignano notizie fvg notizie lignano qualità aria Ultime Notizie Camion in fiamme nella zona dell'Interporto di Pordenone Monitoraggio dell'... Vasto incendio a Bibione: otto persone salve per essersi lanciate in acqua. FOTO e Al momento non ci sono abitazioni interessate da questo vasto incendio sulla spiaggia di Bibione'. In salvo 8 persone La Capitaneria di Porto di Lignano (Udine) ha tratto in salvo otto persone che ... triestecafe.it Vasto incendio nei boschi di Bibione TRIESTE – Un vasto incendio è divampato nella zona boschiva di Bibione (Venezia), causando elevate colonne di fumo spinte dal vento anche verso il Friuli Venezia Giulia. “I primissimi dati rilevati ... Incendio boschivo in Slovenia a pochi metri dal confine italiano GORIZIA - Dalle ore 16.20 circa di oggi 15 luglio 2022, i Vigili del fuoco del comando di Gorizia sono impegnati con l’autopompa e l’autobotte del distaccamento di Monfalcone ... TEMI: arpa fvg lignanomonitoraggio aria lignano notizie fvg notizie lignano qualità aria Ultime Notizie Camion in fiamme nella zona dell'Interporto di Pordenone Monitoraggio dell'...Al momento non ci sono abitazioni interessate da questo vastosulla spiaggia di'. In salvo 8 persone La Capitaneria di Porto di Lignano (Udine) ha tratto in salvo otto persone che ... Incendio Bibione (VIDEO) TRIESTE – Un vasto incendio è divampato nella zona boschiva di Bibione (Venezia), causando elevate colonne di fumo spinte dal vento anche verso il Friuli Venezia Giulia. “I primissimi dati rilevati ...GORIZIA - Dalle ore 16.20 circa di oggi 15 luglio 2022, i Vigili del fuoco del comando di Gorizia sono impegnati con l’autopompa e l’autobotte del distaccamento di Monfalcone ...