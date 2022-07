Ultime Notizie – GP Austria | Verstappen vince la sprint davanti a Ferrari di Leclerc e Sainz

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - sole24ore : ?? Secondo l'Ambasciata russa negli Usa, gli americani vogliono prolungare il conflitto in Ucraina:… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 132.274 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono invece a 94. Il tasso… - ParliamoDiNews : Tornano i raid in centro storico, vetrate di un negozio prese a mazzate - BlogSicilia - Ultime notizie dalla Sicili… - ElisabettaTede5 : RT @osamundR: ????ULTIME NOTIZIE Emerge un filmato che si dice riguardi il presidente Rajapakse in fuga dallo Sri Lanka a bordo di una nave d… -

Il Sole 24 ORE

Dovrebbe arrivare entro 24 - 48 ore il via libera da parte dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) alle indicazioni per l'estensione della quarta dose del vaccino Covid agli over 60. La decisione in ...Quindi, caldo sì, ma senza eccessi e senza il fastidio dell'afa come è avvenuto nelle... Ilmeteo.it tuttavia, non ci dà buoneper la prossima settimana: infatti, l'Alta delle Azzorre ... Ucraina ultime notizie. Cina-Usa, intesa Wang-Blinken per migliorare le relazioni (ANSA-AFP) - HONG KONG, 09 LUG - A Macao è in atto la peggiore ondata di Covid dall'inizio della pandemia, e oggi è stato annunciato un ...Il tasso di positività è del 12,60%, nele ultime ore sono decedute 2 persone. I nuovi ricoveri in ospedale sono 326 ( sono 5 in più rispetto a venerdì 8 luglio), i ricoveri in terapia intensiva sono 8 ...