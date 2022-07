I 50 anni di Massimiliano Triassi, beach party al Club partenopeo (Di mercoledì 6 luglio 2022) Un beach party esplosivo per un imprenditore esplosivo: Massimiliano Triassi, titolare di MAX ADV, azienda leader nel settore audiovisivo che ha festeggiato con la sua splendida famiglia e gli amici più cari i suoi primi cinquant’anni al Club partenopeo, una esclusiva location posizionata in riva al mare a Coroglio, Napoli. Da oltre 20 anni sulla cresta dell’onda nel mondo televisivo con la realizzazione di programmi di grande successo quali “I Sovrani”, “Sartù” “Ultimo Stadio “Approdichè” “Barche in Onda” “Fashion Motor”, di recente anche produttore cinematografico del film “Dodici repliche” con la regia di Gianfranco Gallo e new entry nel mondo del giornalismo quale editore della testata on line “La notizia in comune”, Massimiliano ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 6 luglio 2022) Unesplosivo per un imprenditore esplosivo:, titolare di MAX ADV, azienda leader nel settore audiovisivo che ha festeggiato con la sua splendida famiglia e gli amici più cari i suoi primi cinquant’al, una esclusiva location posizionata in riva al mare a Coroglio, Napoli. Da oltre 20sulla cresta dell’onda nel mondo televisivo con la realizzazione di programmi di grande successo quali “I Sovrani”, “Sartù” “Ultimo Stadio “Approdichè” “Barche in Onda” “Fashion Motor”, di recente anche produttore cinematografico del film “Dodici repliche” con la regia di Gianfranco Gallo e new entry nel mondo del giornalismo quale editore della testata on line “La notizia in comune”,...

Pubblicità

TV2000it : RT @TV2000it: #EmergenzaClimatica | A @siamonoitv2000 Massimiliano Fazzini, climatologo e meteorologo: 'Un ghiacciaio fonde per numerose va… - DomenicoMazzil5 : RT @TV2000it: #EmergenzaClimatica | A @siamonoitv2000 Massimiliano Fazzini, climatologo e meteorologo: 'Un ghiacciaio fonde per numerose va… - lino4219 : RT @TV2000it: #EmergenzaClimatica | A @siamonoitv2000 Massimiliano Fazzini, climatologo e meteorologo: 'Un ghiacciaio fonde per numerose va… - siamonoitv2000 : RT @TV2000it: #EmergenzaClimatica | A @siamonoitv2000 Massimiliano Fazzini, climatologo e meteorologo: 'Un ghiacciaio fonde per numerose va… - TV2000it : #EmergenzaClimatica | A @siamonoitv2000 Massimiliano Fazzini, climatologo e meteorologo: 'Un ghiacciaio fonde per n… -