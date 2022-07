Udinese | ufficiale il rinnovo dell’attaccante Nestorovski

Leggi su sportface

(Di lunedì 4 luglio 2022) Attraverso i propri canal ufficiali, l’ha reso noto ildi Ilija. L’attaccante della Macedonia del Nord ha prolungato il suo contratto con i friulani fino al 30 giugno 2023, con opzione per una seconda stagione. “Continua, così, la sua avventura in bianconero per raggiungere insieme nuovi ambiziosi traguardi“, si legge sul sito dell’. SportFace.