Lazio, per la porta si avvicina Maximiano: accordo con il Granada (Di lunedì 4 luglio 2022) La Lazio ha accelerato per il portiere e sarebbe vicina a chiudere per Maximiano con il Granada: si è trovato l'accordo La Lazio ha accelerato per il portiere e sarebbe vicina a chiudere per Maximiano con il Granada. I biancocelesti avrebbero trovato l'accordo con gli spagnoli e anche per questo la trattativa con Vicario è stata messa in stand by. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, nella notte c'è stata una call decisiva fra le due società. Trattativa ben avviata sulla base di un prestito con diritto di riscatto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

