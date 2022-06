(Di giovedì 30 giugno 2022) Non solo default sul debito estero. La Russia di Putin si deve misurare con altri effetti di mercato legati alla guerra in Ucraina, come la perdita secca di 43 miliardi di dollari di capitalizzazio... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Pubblicità

Il Foglio

I vertici della compagnia hanno deciso di non pagare i dividendi agli azionisti (non accadeva dal '98). Il titolo è andato giù del 25 per cento Non solo default sul debito estero. La Russia di Putin ...Le ultime notizie sulla guerra in Ucraina, in diretta La prima edizionedel Forum di San ... Proprio perdell'abituale prudenza di un uomo soprannominato "la volpe", e comunque molto ... La via autarchica di Gazprom: il colosso russo crolla in Borsa I vertici della compagnia hanno deciso di non pagare i dividendi agli azionisti (non accadeva dal ’98). Il titolo è andato giù del 25 per cento ...