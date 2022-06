Aborto, protesta di Non una di meno davanti al Consolato americano contro la sentenza della Corte suprema (Di giovedì 30 giugno 2022) Un centinaio di attiviste e gli attivisti del collettivo ‘Non una di meno‘ si è riunito ieri 29 giugno davanti al Consolato americano a Milano contro la decisione della Corte suprema di cancellare la sentenza che garantiva l’Aborto in tutti gli stati indossando una fascia nera sugli occhi come atto simbolico. Durante il flash mob le attiviste e gli attivisti hanno alzato delle grucce, simbolo degli aborti clandestini L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Un centinaio di attiviste e gli attivisti del collettivo ‘Non una di‘ si è riunito ieri 29 giugnoala Milanola decisionedi cancellare lache garantiva l’in tutti gli stati indossando una fascia nera sugli occhi come atto simbolico. Durante il flash mob le attiviste e gli attivisti hanno alzato delle grucce, simbolo degli aborti clandestini L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

