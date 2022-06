Uomini e Donne, ruba l’identità per tentare la truffa: il racconto sconvolgente – VIDEO (Di mercoledì 29 giugno 2022) L’ex dama di Uomini e Donne è rimasta vittima di un furto di identità volto a portare a termine una truffa ai suoi fan: ecco il racconto sconvolgente della diretta interessata, che è riuscita a tornare in possesso dell’account Instagram. L’ex dama arriva dalla recente delusione a Uomini e Donne. Tutto il pubblico la dava L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 29 giugno 2022) L’ex dama diè rimasta vittima di un furto di identità volto a portare a termine unaai suoi fan: ecco ildella diretta interessata, che è riuscita a tornare in possesso dell’account Instagram. L’ex dama arriva dalla recente delusione a. Tutto il pubblico la dava L'articolo proviene da Inews24.it.

_Nico_Piro_ : #24giugno ieri sono stato ospite di @common___home alla @UniLUISS mi sono sentito un astronauta in mezzo a tante do… - EnricoLetta : Dopo due mesi di intensa #campagnaelettorale. Dopo tanto ascolto e tante parole. Dopo infinite strette di mano e ta… - lucianonobili : “Non sacrificheremo le ragazze, le donne, i ragazzi, gli uomini #curdi, che sono stati in questi anni il nostro ele… - TurritaItalia : “Non ci può essere libertà se non c'è libertà economica.” 'La società non esiste. Esistono gli individui, gli uomin… - Anfitrite_s : RT @AntoDamiano1996: Avversarie dell'Italia da ora per i Mondiali di Pallanuoto: Grecia per gli uomini, USA per le donne, il TG2 per entram… -