Alberto Matano parla per la prima volta del matrimonio con Riccardo Mannino: “Il primo passo l’ho fatto io. Eravamo impegnati ma dopo un anno…” (Di mercoledì 29 giugno 2022) “È la prima volta che ne parlo pubblicamente dopo il matrimonio; io devo davvero ringraziare il mio pubblico, ma tutte le persone che ci fermano per strada e ci fanno gli auguri. È davvero un’onda inaspettata di amore”, così Alberto Matano ospite di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri a Facciamo Finta Che, il programma di R101. Un matrimonio, quello del conduttore de La Vita in Diretta con Riccardo Mannino, di cui si è tanto parlato, celebrando l’amore come giusto: “Sono rimasto molto colpito perché noi non abbiamo fatto proclami, è stato tutto molto normale e in questa normalità le persone si sono ritrovate e questo mi fa piacere. Io credo che la società sia molto più avanti di quello che noi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) “È lache ne parlo pubblicamenteil; io devo davvero ringraziare il mio pubblico, ma tutte le persone che ci fermano per strada e ci fanno gli auguri. È davvero un’onda inaspettata di amore”, cosìospite di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri a Facciamo Finta Che, il programma di R101. Un, quello del conduttore de La Vita in Diretta con, di cui si è tantoto, celebrando l’amore come giusto: “Sono rimasto molto colpito perché noi non abbiamoproclami, è stato tutto molto normale e in questa normalità le persone si sono ritrovate e questo mi fa piacere. Io credo che la società sia molto più avanti di quello che noi ...

