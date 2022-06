Ultime Notizie – M5S, sfogo di Azzolina “Tra Conte e Grillo scontri continui” (Di lunedì 27 giugno 2022) “Ora c’è il dibattito allucinante sulla deroga al secondo mandato, i continui scontri tra Grillo e Conte, perché non pensate che la cena con un piatto di pesce davanti fosse uno scatto che fotografava il vero: si sono accordati ma i problemi c’erano, ci sono e ci saranno, adesso va risolto il nodo del doppio mandato e lì si vedrà davvero se il M5S ce la farà a sopravvivere”. Così l’ex ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina in un lungo vocale, udito dall’Adnkronos, in cui motiva agli attivisti il suo addio al M5S. “Alle prossime elezioni – dice ancora Azzolina – c’è una torta piccolissima, io sono al primo mandato, per me sarebbe stato più facile restare nel M5S”, candidata “In Sicilia, dove la gente mi stima. Ma io non potevo restare in un ambiente in cui si pensa solo a questo, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 27 giugno 2022) “Ora c’è il dibattito allucinante sulla deroga al secondo mandato, itra, perché non pensate che la cena con un piatto di pesce davanti fosse uno scatto che fotografava il vero: si sono accordati ma i problemi c’erano, ci sono e ci saranno, adesso va risolto il nodo del doppio mandato e lì si vedrà davvero se il M5S ce la farà a sopravvivere”. Così l’ex ministra dell’Istruzione Luciain un lungo vocale, udito dall’Adnkronos, in cui motiva agli attivisti il suo addio al M5S. “Alle prossime elezioni – dice ancora– c’è una torta piccolissima, io sono al primo mandato, per me sarebbe stato più facile restare nel M5S”, candidata “In Sicilia, dove la gente mi stima. Ma io non potevo restare in un ambiente in cui si pensa solo a questo, ...

