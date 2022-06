Mondiali di Nuoto, Paltrinieri argento nella 5 km. È la terza medaglia in 48 ore (Di lunedì 27 giugno 2022) Gregorio Paltrinieri è medaglia d’argento nella 5 km ai Mondiali di Budapest, in Ungheria. Il campione di Carpi ha chiuso alle spalle del tedesco Florian Wellbrock, oro in 52’48?8. Bronzo all’ucraino Mychailo Romanchuk. Quarta piazza per l’altro azzurro in gara, Domenico Acerenza. Paltrinieri ha vinto tre medaglie: l’oro nei 1500 stile, il bronzo nella maratona e, oggi, l’argento nella 5 km. Paltrinieri era già riuscito nella gara da 10 km alle Olimpiadi di Tokyo a salire sul terzo gradino del podio. «In acque libere faccio una fatica con Weelbrock… Lo avevo capito 2 km prima che non sarei riuscito a sorpassarlo, e poi lui ha quello spunto in più negli ultimi 200 metri. Era molto difficile passarlo, ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 giugno 2022) Gregoriod’5 km aidi Budapest, in Ungheria. Il campione di Carpi ha chiuso alle spalle del tedesco Florian Wellbrock, oro in 52’48?8. Bronzo all’ucraino Mychailo Romanchuk. Quarta piazza per l’altro azzurro in gara, Domenico Acerenza.ha vinto tre medaglie: l’oro nei 1500 stile, il bronzomaratona e, oggi, l’5 km.era già riuscitogara da 10 km alle Olimpiadi di Tokyo a salire sul terzo gradino del podio. «In acque libere faccio una fatica con Weelbrock… Lo avevo capito 2 km prima che non sarei riuscito a sorpassarlo, e poi lui ha quello spunto in più negli ultimi 200 metri. Era molto difficile passarlo, ...

