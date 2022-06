Berrettini-Garin, Wimbledon 2022: programma, orario, tv, streaming 28 giugno (Di lunedì 27 giugno 2022) Ci siamo, domani toccherà a Matteo Berrettini esordire nell’edizione 2022 di Wimbledon. Il finalista di un anno fa, sconfitto solamente in finale in quattro set da Novak Djokovic, cercherà di proseguire nel suo cammino immacolato sull’erba di questo anno, dopo i successi di Stoccarda e del Queen’s, anche se il sorteggio non è stato troppo benevolo nei suoi confronti. Il numero 8 del tabellone, infatti, sarà impegnato al primo turno contro il cileno Cristian Garin, attuale numero 43 del mondo, che ai Championships vanta tre eliminazioni consecutive nel match d’esordio tra il 2017 ed il 2019 e un quarto turno nell’edizione 2021. Non si può dire che si tratti di un grande specialista dell’erba, ma sarà comunque un avversario da prendere con le molle per il tennista romano. La sfida si giocherà sul Campo numero 1 e sarà la ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) Ci siamo, domani toccherà a Matteoesordire nell’edizionedi. Il finalista di un anno fa, sconfitto solamente in finale in quattro set da Novak Djokovic, cercherà di proseguire nel suo cammino immacolato sull’erba di questo anno, dopo i successi di Stoccarda e del Queen’s, anche se il sorteggio non è stato troppo benevolo nei suoi confronti. Il numero 8 del tabellone, infatti, sarà impegnato al primo turno contro il cileno Cristian, attuale numero 43 del mondo, che ai Championships vanta tre eliminazioni consecutive nel match d’esordio tra il 2017 ed il 2019 e un quarto turno nell’edizione 2021. Non si può dire che si tratti di un grande specialista dell’erba, ma sarà comunque un avversario da prendere con le molle per il tennista romano. La sfida si giocherà sul Campo numero 1 e sarà la ...

