Il fascismo fu moderno, il marxismo non lo è più (Di sabato 25 giugno 2022) Nel 1967 lo storico Renzo De Felice aveva redatto un sintetico profilo del fascismo. Doveva pubblicarlo all’interno di un’enciclopedia storico-politica tedesca. Ma non se ne fece nulla. L’impostazione dell’opera non lo convinceva. Troppo ideologizzata. Da poco – nel 1965 – De Felice aveva dato alle stampe il primo volume della biografia mussoliniana, dedicato al periodo socialista e interventista. Da subito si era capito che il suo lavoro avrebbe mandato in soffitta le interpretazioni più accreditate. Nel «saggio tedesco» indicava i nuovi princìpi della metodologia di studio. In particolare, un punto era davvero insolito per l’epoca. Denunciava la strumentalità – e l’inadeguatezza – delle interpretazioni marxiste. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di giugno 2022 Tesi giurassiche Dal 1967 a oggi ne è scorsa di acqua sotto i ponti. Ma ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 25 giugno 2022) Nel 1967 lo storico Renzo De Felice aveva redatto un sintetico profilo del. Doveva pubblicarlo all’interno di un’enciclopedia storico-politica tedesca. Ma non se ne fece nulla. L’impostazione dell’opera non lo convinceva. Troppo ideologizzata. Da poco – nel 1965 – De Felice aveva dato alle stampe il primo volume della biografia mussoliniana, dedicato al periodo socialista e interventista. Da subito si era capito che il suo lavoro avrebbe mandato in soffitta le interpretazioni più accreditate. Nel «saggio tedesco» indicava i nuovi princìpi della metodologia di studio. In particolare, un punto era davvero insolito per l’epoca. Denunciava la strumentalità – e l’inadeguatezza – delle interpretazioni marxiste. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di giugno 2022 Tesi giurassiche Dal 1967 a oggi ne è scorsa di acqua sotto i ponti. Ma ...

