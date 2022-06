Isola dei Famosi, Nicolas deride Carmen: “Sei stata un genio a costruirti questo personaggio” (Di venerdì 24 giugno 2022) La finale dell’Isola dei Famosi è ormai dietro l’angolo e i concorrenti hanno deciso di passare questi ultimi giorni facendo un gioco alquanto discutibile. Nicolas Vaporidis, infatti, ha chiesto ad ognuno di citare un difetto di un altro compagno di avventura. Quando è arrivato il suo turno, l’attore si è rivolto a Carmen Di Pietro con parole piuttosto enigmatiche che i telespettatori hanno interpretato come velata ironia e una bella dose di veleno. GF Vip, Belen prende una decisione drastica: cosa farà se Antonino entrerà nella Casa L'hair stylist sarebbe fortemente propenso ad accettare la proposta di Alfonso Signorini, ma la Rodriguez vuole impedirglielo Isola dei Famosi: ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 24 giugno 2022) La finale dell’deiè ormai dietro l’angolo e i concorrenti hanno deciso di passare questi ultimi giorni facendo un gioco alquanto discutibile.Vaporidis, infatti, ha chiesto ad ognuno di citare un difetto di un altro compagno di avventura. Quando è arrivato il suo turno, l’attore si è rivolto aDi Pietro con parole piuttosto enigmatiche che i telespettatori hanno interpretato come velata ironia e una bella dose di veleno. GF Vip, Belen prende una decisione drastica: cosa farà se Antonino entrerà nella Casa L'hair stylist sarebbe fortemente propenso ad accettare la proposta di Alfonso Signorini, ma la Rodriguez vuole impedirglielodei: ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : la reazione russa sarebbe imprevedibile; analisti in mala fede hanno criticato russi nella prima fase guerra per ma… - trash_italiano : Previsto il ritorno de La Talpa in primavera, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. La Talpa, la cui produzi… - Estitxualboran1 : RT @IsolaDeiFamosi: Dopo oltre novanta giorni passati insieme, ormai i Naufraghi conoscono pregi e difetti dei loro compagni. Ma un gioco p… - PlayStationIT : Naruto tiene molto ai suoi amici e farebbe qualsiasi cosa per loro. Ora, alcuni dei suoi amici (e dei nemici) arriv… - ElisaDiGiacomo : Isola dei famosi, Lory del santo 'smaschera' gli autori: 'Ti dicono: fatti sentire, urla, rispondi' -