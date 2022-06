Salvini a Draghi, in settimana i decreti benzina e siccità (Di lunedì 20 giugno 2022) "Questa settimana mi aspetto dal governo il decreto benzina e siccità. L'emergenza per le famiglie è rinnovare lo sconto benzina e quello di luce - gas, e poi un decreto siccità perché ci sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 giugno 2022) "Questami aspetto dal governo il decreto. L'emergenza per le famiglie è rinnovare lo scontoe quello di luce - gas, e poi un decretoperché ci sono ...

Pubblicità

CarloCalenda : Meloni chiede a Salvini e Berlusconi di far cadere il Draghi in mezzo ad una guerra, l’inflazione, l’impennata dei… - AlexBazzaro : Giavazzi, il consigliere economico di Palazzo Chigi, critica la politica economica della Bce. Due giorni fa quando… - LaStampa : Il sospetto che agita la maggioranza: “Così la Russia voleva far cadere Draghi dietro le quinte usando il viaggio d… - Carmlia23 : @walterlana6 @CarmenPuglies16 Draghi non è stato messo lì dai poteri forti ma da un parlamento composto in larga pa… - GmTafalia66 : RT @marioma33117900: @Andrea94568144 @VinzDeCarlo1 @viperagentile9 Abbiamo delle forze politiche fa spazzare SUBITO. Draghi vive in funzion… -