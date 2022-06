LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2022 in DIRETTA: oro per Raffaelli al cerchio, è storia! (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09:45 La tedesca Varfolomeev ottiene 33.750 e pone la sua candidatura per il podio. 09:42 Non c’è neppure un attimo di tempo per metabolizzare, ha già preso il via la finale alla palla con entrambe le azzurre impegnate! 09:40 E’ un momento storico, un’individualista italiana non aveva mai vinto una medaglia d’oro agli Europei. 09:38 MEDAGLIA D’OROOOOOOOOO!!!Boryana Kaleyn si ferma a 33.900 e vince il bronzo. 09:35 La campionessa della gara all-around, Daria Atamanov, ottiene 34.900 ed è dietro! Raffaeli almeno argento! 09:32 ROBOANTE 36.000 PER SOFIA RAFFAELI. L’azzurra è già sicura della medaglia, ma con questo punteggio si sogna l’oro! 09:29 MERAVIGLIOSAAAA! Esercizio perfetto, la giuria deve premiarla. 09:26 TUTTI CON SOFIA RAFFAELI! Ci siamo! 09:23 La slovena Vedeneeva si inserisce in terza ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09:45 La tedesca Varfolomeev ottiene 33.750 e pone la sua candidatura per il podio. 09:42 Non c’è neppure un attimo di tempo per metabolizzare, ha già preso il via la finale alla palla con entrambe le azzurre impegnate! 09:40 E’ un momento storico, un’individualista italiana non aveva mai vinto una medaglia d’oro agli. 09:38 MEDAGLIA D’OROOOOOOOOO!!!Boryana Kaleyn si ferma a 33.900 e vince il bronzo. 09:35 La campionessa della gara all-around, Daria Atamanov, ottiene 34.900 ed è dietro! Raffaeli almeno argento! 09:32 ROBOANTE 36.000 PER SOFIA RAFFAELI. L’azzurra è già sicura della medaglia, ma con questo punteggio si sogna l’oro! 09:29 MERAVIGLIOSAAAA! Esercizio perfetto, la giuria deve premiarla. 09:26 TUTTI CON SOFIA RAFFAELI! Ci siamo! 09:23 La slovena Vedeneeva si inserisce in terza ...

