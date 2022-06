La “giustizia delle ruspe” in India (Di giovedì 16 giugno 2022) Diversi stati nazionalisti Indiani hanno fatto demolire case e negozi di musulmani che avevano partecipato a proteste antigovernative, e non è la prima volta che accade Leggi su ilpost (Di giovedì 16 giugno 2022) Diversi stati nazionalistini hanno fatto demolire case e negozi di musulmani che avevano partecipato a proteste antigovernative, e non è la prima volta che accade

Pubblicità

amnestyitalia : Confermata la notizia della morte di Bruno Pereira e Dom Phillips. Continueremo a chiedere giustizia e riparazione… - fattoquotidiano : GIUSTIZIA / LE BALLE DEL SI' Il kaputt per la Severino, gli avvocati per le pagelle dei magistrati, le candidature… - lucianonobili : 'Perché ai vertici del Csm non arrivano i magistrati più meritevoli ma solo quelli politicizzati? Dobbiamo liberare… - yuna_hikari : RT @ilpost: La “giustizia delle ruspe” in India - ilpost : La “giustizia delle ruspe” in India -