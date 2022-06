Alessandro Basciano, l'ex lo attacca: 'Vuoi altri figli? Oltre che farli bisogna crescerli' (Di lunedì 13 giugno 2022) 'Non basta fare figli, bisogna anche crescerli e prendersene cura'. È questa l'accusa, neanche troppo velata, che Clementina Deriu ha rivolto sui social al suo ex Alessandro Basciano dopo che quest'... Leggi su leggo (Di lunedì 13 giugno 2022) 'Non basta fareanchee prendersene cura'. È questa l'accusa, neanche troppo velata, che Clementina Deriu ha rivolto sui social al suo exdopo che quest'...

