Marina La Rosa troppo invecchiata | pioggia di critica sui social | La risposta della ex GF è da applausi

(Di venerdì 10 giugno 2022) Vi ricordate chi èLa? Nelle ultime ore ha tornato a far parlare di sé a causa di un controverso video su TikTok: Lanon l’ha data vinta agli haters ma ha deciso di sfogarsi. Lo ha fatto in una lettera scritta di suo pugno e inviata a ‘Dagospia’. Tutto è cominciato dopo la recente apertura del suo profilo sul notovideo TikTok, ancora scarno di contenuti e followers: una decina di video e circa 5.500 mila follower. Tanti invece i commenti ai suoi video, purmolti non esattamente lusinghieri: suLaè letteralmente piovuta una valanga di commenti negativi, in particolar modo sul suo aspetto. Forse non tutti si ricorderanno di lei, ma ne è passato di tempo dal suo debutto sul piccolo schermo. I più la ...

Marina La Rosa attaccata sui social per il suo aspetto fisico Tutti la ricordano durante la primissima edizione del Grande Fratello, dove si fece notare per la bellezza e seduttivit, che le fecero guadagnare linfelice appellativo di Gatta morta, a distanza di ...