Di Lorenzo | l’agente svela il suo futuro | “Ha un sogno”

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 10 giugno 2022) Mario Giuffredi, agente di Politano, Die Mario Rui, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal” dei suoi assistiti. Di seguito quanto evidenziato: Calciomercato Napoli, Di(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Calciomercato Napoli, Diha un: le parole delMario Giuffredi ha fatto il punto della situazione dei suoi assistiti in casa Napoli. Oltre a quelli di Matteo Politano e di Mario Rui, il procuratore cura anche gli interessi di Giovanni Di. Il terzino azzurro, perno anche della Nazionale italiana, ha un contratto in scadenza nel 2026 ed ha manifestato più volte la volontà di restare in azzurro. “Die Mario Rui? Mario Rui rimane sicuramente, così come ...