Con il Cuore: Bova e Albano tra gli ospiti di Carlo Conti (Di venerdì 10 giugno 2022) Carlo Conti Nuova edizione per Con il Cuore – Nel Nome di Francesco. Stasera, in diretta dal Piazzale antistante la Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi, Carlo Conti conduce la serata benefica di solidarietà dei Frati del Sacro Convento di Assisi, che da venti anni aiuta e sostiene chi soffre e chi si trova in difficoltà. Insieme al conduttore ci saranno Francesco Gabbani, Malika Ayane, Nek, Albano e Raoul Bova. Quest’anno l’intento solidale è sia quello di aiutare le Mense Francescane operanti in Italia, le famiglie italiane in difficoltà, i progetti delle Missioni Francescane operanti in tutti i Continenti e di inviare tutti gli aiuti umanitari possibili ai civili colpiti dalla guerra in Ucraina. Anche quest’anno Con il ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 10 giugno 2022)Nuova edizione per Con il– Nel Nome di Francesco. Stasera, in diretta dal Piazzale antistante la Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi,conduce la serata benefica di solidarietà dei Frati del Sacro Convento di Assisi, che da venti anni aiuta e sostiene chi soffre e chi si trova in difficoltà. Insieme al conduttore ci saranno Francesco Gabbani, Malika Ayane, Nek,e Raoul. Quest’anno l’intento solidale è sia quello di aiutare le Mense Francescane operanti in Italia, le famiglie italiane in difficoltà, i progetti delle Missioni Francescane operanti in tutti inenti e di inviare tutti gli aiuti umanitari possibili ai civili colpiti dalla guerra in Ucraina. Anche quest’anno Con il ...

