L’ex Gattuso trova casa: lieto fine nonostante le polemiche dei tifosi (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ripartirà da Valencia la carriera di Gennaro Gattuso. Come annuncia Gianluca Di Marzio “l’allenatore italiano questa sera arriverà nella città spagnola e domani (giovedì) verrà presentato dal club. Gattuso ha trovato l’accordo con il club spagnolo già diversi giorni fa, firmando un contratto biennale da 3 milioni di euro più bonus a stagione. I bonus sono legati alla vittoria della Liga e al piazzamento in Champions League o Europa League della squadra“. L’ex allenatore del Napoli torna ad allenare dopo gli affari saltati con Tottenham e Fiorentina, ma è già consapevole che di fronte si troverà la disapprovazione di una parte del pubblico, in virtù della contestazione che è avvenuta nei giorni scorsi. #NoaGattuso è l’hashtag che è campeggiato a Valencia in seguito ad alcune dichiarazioni espresse in ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ripartirà da Valencia la carriera di Gennaro. Come annuncia Gianluca Di Marzio “l’allenatore italiano questa sera arriverà nella città spagnola e domani (giovedì) verrà presentato dal club.hato l’accordo con il club spagnolo già diversi giorni fa, firmando un contratto biennale da 3 milioni di euro più bonus a stagione. I bonus sono legati alla vittoria della Liga e al piazzamento in Champions League o Europa League della squadra“.allenatore del Napoli torna ad allenare dopo gli affari saltati con Tottenham e Fiorentina, ma è già consapevole che di fronte si troverà la disapprovazione di una parte del pubblico, in virtù della contestazione che è avvenuta nei giorni scorsi. #Noaè l’hashtag che è campeggiato a Valencia in seguito ad alcune dichiarazioni espresse in ...

Advertising

napolipiucom : L'ex Gattuso trova casa: lieto fine nonostante le polemiche dei tifosi #napoli #RinoGattuso #Valencia… - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX - Gattuso: 'Io non sono razzista, Napoli? Grandi giocatori in una grande squadra' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Gattuso: 'Io non sono razzista, Napoli? Grandi giocatori in una grande squadra' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Gattuso: 'Io non sono razzista, Napoli? Grandi giocatori in una grande squadra' - apetrazzuolo : L'EX - Gattuso: 'Io non sono razzista, Napoli? Grandi giocatori in una grande squadra' -