Chi l’ha visto, casi 8 giugno: da Angela Celentano a Domenico Manzo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Nella nuova puntata di Chi l’ha visto di oggi, mercoledì 8 giugno 2022, in onda su Rai3, Federica Sciarelli tornerà ad occuparsi, in diretta, di uno dei casi di scomparsa non ancora risolti: quello di Angela Celentano. Tanti i gialli al centro del nuovo appuntamento, in onda in tv e live streaming su RaiPlay. Il caso di Angela Celentano a Chi l’ha visto I genitori di Angela Celentano, Catello e Maria, non hanno mai perso la speranza. La piccola Angela scomparve nel nulla dal Monte Faito (Napoli) all’età di 3 anni. Era il 1996 e dopo 26 anni di infruttuose ricerche, adesso sono loro a sperare che sia la stessa Angela a cercarli. Oggi quella bambina ... Leggi su chihaucciso (Di mercoledì 8 giugno 2022) Nella nuova puntata di Chidi oggi, mercoledì 82022, in onda su Rai3, Federica Sciarelli tornerà ad occuparsi, in diretta, di uno deidi scomparsa non ancora risolti: quello di. Tanti i gialli al centro del nuovo appuntamento, in onda in tv e live streaming su RaiPlay. Il caso dia ChiI genitori di, Catello e Maria, non hanno mai perso la speranza. La piccolascomparve nel nulla dal Monte Faito (Napoli) all’età di 3 anni. Era il 1996 e dopo 26 anni di infruttuose ricerche, adesso sono loro a sperare che sia la stessaa cercarli. Oggi quella bambina ...

Pubblicità

amnestyitalia : #BuoneNotizie Il consiglio comunale di Roma ha approvato la mozione che impegna sindaco e assessori a derogare a un… - SimoPillon : ?? Ma quale discriminazione. Cosa vogliono? I registri arcobaleno? Siamo maschi e femmine. Lo dicono i nostri cromos… - eelst : 'Hey fusto, la vuoi sentire una nuova?' 'Sì, perché no?' 'Italyan, Rum Casusu Çikti compie 30 anni!' 'Ah ah ah, chi… - lperacchi2 : RT @biondi_danilo: @MarchePinna @BelpietroTweet Come è che tutti non abbiano ancora capito come funziona e da chi è guidato questo carrozzo… - Monicavda83 : RT @beuatysky: Chi si emoziona con poco ha capito che spesso nelle piccole cose c'è l'immenso. Daniele Tartaglione #BuonMartedi #14g… -